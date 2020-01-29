新北市新店區中興路三段某彩券行36歲林姓男子，28日晚9時許因與姐姐爭吵，竟買汽油返家縱火，造成63歲母親不治，38歲姐姐重傷，林男逃逸後躲藏在北市中華路某飯店，29日凌晨3時30分被警方逮捕。警方依殺人及公共危險等罪嫌將林男移送台北地檢署。檢察官訊後以林男涉及殺人重罪，有逃亡之虞，晚間向台北地院聲請羈押。

警方調查，林男長期精神狀況不穩定，經常與家人爭吵，亦曾對父親潑汽油，揚言要同歸於盡，昨晚6時先與姐姐爭吵，8時外出到加油站買汽油，9時返家縱火。

據了解，林男持汽油一進門就朝姐姐潑汽油，姐姐驚嚇逃跑，林男遂點燃室內殘留汽油，轉身離開，林母在屋內逃生不及，送往新店慈濟醫院急救仍告不治，姐姐有60至70％三度灼傷，經轉送台大醫院急救，仍在昏迷中。

林男縱火後逃逸，轄區新店警分局擴大調閱監視器追緝犯嫌，發現林男搭捷運至北市西門町，11時許進入萬華區某網咖，約半小時後離開，到中華路某飯店投宿。

台北地檢署檢察官已相驗死者遺體，另警方依殺人及公共危險等罪嫌將林男移送台北地檢署。檢察官訊後以林男涉及殺人重罪，有逃亡之虞，晚間向台北地院聲請羈押。

(中時 )