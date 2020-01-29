武漢肺炎延燒，有旅行社早已接好陸客團於初一到初五來台，如今受疫情影響取消，航空公司、飯店都不會退費，導致這些損失要由旅行社吸收，面對這樣的窘境，旅行公會表示，約40到50家專接陸客團的旅行社恐怕會倒閉。

武漢肺炎疫情衝擊，50家旅行社恐倒閉，觀光局將找業者開會。（圖／報系資料照）

受到陸客不來的衝擊，觀光局指出，30日將召集旅遊業者，召開觀光紓困會議。根據旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，疫情狀況越趨嚴重，現在已不只大陸團取消，甚至連原定去東南亞旅遊的旅客都開始取消，員工旅遊、畢業旅行等也取消，以避免至機場搭機，估計有三分之一的東南亞團訂單被取消。

對於觀光局要協助業者度過難關，蕭博仁表示，經彙整業者們的意見，多數都是希望以減稅、無薪假等方式處理，也可讓業者「暫時歇業但不吊照」，並建議「減去年的稅」，否則今年根本沒客人，減稅也沒有意義。他指出，若不儘速開始紓困，疫情影響又拖超過半年的話，4000家旅行社中恐怕會有一成倒閉，其中約40到50家專接陸客團的旅行社則首當其衝。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)