男人也是有不方便的時候！有女網友就分享跟男友到早餐店時，對方突然表示要她去拿餐具，一問之下原來是男友因為有了「生理反應」不敢站起來引發網友熱議，紛紛懷疑到底是早餐店美艷阿姨還是只是男友的推託藉口。

原PO在《Dcard》表示，「男友是一個常常語出驚人的木頭男子。」前天跟他去吃早餐，早餐上桌後兩人用眼神暗示著彼此「快去拿餐具！」就這樣「敵不動我不動」的狀態下，兩人決定猜拳決勝負，結果男友輸了...在女友的催促下，男友只好尷尬小聲的說「我勃起了」原PO表示，當下覺得「聽他在放屁，一定是不想拿才亂講」最後在男友使出「委屈巴巴的眼神」說「真的拉」後才讓原PO乖乖的自己去拿餐具。

網友除了好奇「什麼因緣際會下讓他點完早餐就勃起...」、「早餐阿姨嬌喊帥哥你要吃什麼讓你男友硬了嗎？」，也有男性網友表示原PO男友其實很厲害「這是高手 在猜拳輸的同時就直接強迫自己硬」、「明顯是個狠角色」，不過原PO也回應，男友強調那天是真的。

(中時電子報)