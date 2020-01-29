大陸武漢新型冠狀病毒不斷延燒，我昨天一口氣增加3名確診個案，確診個案達8例。其中第八例例為台灣本土第一個嚴重特殊傳染性肺炎病例，是第五案自武漢返台50多歲女性的丈夫，因發病日期僅隔一天，外界憂心無症狀感染者，會大大增加防疫的困難。但專家表示，無症狀者病毒量其實很低，但對於輕症就有傳染力的顧慮是存在的。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前對於新型冠狀病毒，還需要很多資料累積才能有清楚的認識，雖然基因相似度類似SARS，但當年SARS幾乎都會重症、都會肺炎，但這次新型冠狀病毒輕症居多，目前台灣的八個確診病例，只有一個有清楚的肺炎，其他7個都是輕症，和當年SARS表現不同。

但張上淳指出，目前新型冠狀病毒傳染力看起來會比SARS更厲害，當年SARS發燒後才具有傳染力，發燒前沒看到任何傳染狀況，現在卻會擔心輕症就有傳染狀況，雖然還沒有十足證據，但「這個顧慮已經存在」。

第五案和第八案發病日只相隔一天，張上淳表示，有兩個可能，一個是兩人非常密切的接觸，。另一種狀況則是，因案五妻子發病已經被檢測出病毒量很高可能一開始先生接觸的病毒量很高所以潛伏期很短，不排除可能短到一天就會發病。

但張上淳也表示，目前也不能排除發病前就具有傳染力，但就目前案例八因為還是單一個案，無法百分百認定，是在發病前跟太太接觸才傳染，除非發病後兩人都沒有接觸，才有十足的證據。

(中時 )