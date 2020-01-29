鮑正芳和兒子戴好口罩。（圖／翻攝自鮑正芳臉書）

武漢肺炎疫情擴散，全球各國人心惶惶，資深女星鮑正芳日前帶兒子到大陸南京過年，初二返台時，便在臉書PO出一張搭地鐵的照片，只見車上相當冷清，和以往年節人擠人的盛況差很大。

鮑正芳透露和兒子回家鄉過年，母子倆初二坐地鐵到南京祿口機場準備返台，但車上幾乎沒人，2-3節的車廂中只有6個人，整車空蕩蕩。而鮑正芳表示他們家鄉沒有疫情，但大家都做好防疫工作，所有景點也都關閉，並說出門看到的景象就是「全街上都沒人」，可見當地民眾也十分注意防疫措施。

(中時電子報)