農曆年假休完了，辛苦一年得來的年終獎金，扣除過年的花費，開工了還沒想如何規劃理財投資，不妨先將獎金存入遠銀Bankee數位存款帳戶，活存年利率0.6％無上限，約為一般活存年利率0.2％的三倍，社群圈存款月平均餘額達指定門檻，利率再提高至2.6％，大增至一般活存的13倍，更高於1年期定存的1.1％，年終獎金變大靠自己。

遠東商銀表示，Bankee社群銀行數位存款帳戶推出基本活存年利率0.6％無上限，且若推薦親友發展社群圈，平均餘額總額達10萬元以上，次月圈主存款可享指定額度2.6％優惠利率。以Bankee戶小瑜為例，她領了年終獎金10萬元，全數存入Bankee數位帳戶，同時邀請了爸爸申辦數位帳戶，爸爸也將年終獎金30萬元存入Bankee數位帳戶賺取0.6％活存利率，準備年後伺機投資股市。小瑜立刻享受到了2.5萬元為2.6％高利活存利率。

遠東商銀指出，Bankee社群銀行不僅透過數位帳戶幫助年輕人放大紅包，即使花錢刷卡也可透過回饋倍數放大賺更多。2020年申辦Bankee信用卡並成功綁定Bankee數存自動扣繳，獲國內一般消費1.2％，金讚點數回饋，海外一般消費3％金讚點數回饋，不限通路無上限。

且Bankee商城中，金讚點數還能放大2～10倍進行兌換，舉例如10倍放大商品GoPro HERO僅需1,290金讚點，6倍放大商品任天堂Switch Lite僅需1,030金讚點，3倍放大的威秀電影票僅需200金讚點。如果懶得一筆一筆計算回饋百分比與上限，可直接選擇無腦刷Bankee信用卡，無腦刷就能為自己帶來2～10倍的滿滿回饋。

(工商 )