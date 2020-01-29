全球第二大藥廠的瑞士諾華製藥（Novartis）執行長納拉西漢(Vas Narasimhan)表示，要製造一種新的疫苗來治療冠狀病毒，至少需要12個月的時間，而這病毒傳播速度很快，因此必須「非常認真地」看待這一威脅。

納拉西漢表示：「現實情況是，藥廠真的需要一年多的時間，才能真正找到一種新的疫苗，因此，我們需要真正使用流行病學控制措施，才能真正改善這種情況。」

據路透社報導，澳大利亞的一組科學家週三表示，他們已經成功開發了實驗室生產的冠狀病毒。這項突破被認為是大陸境外的首個突破，它可以幫助研究人員因應疫情的國際傳播。

據世界衛生組織（WHO）總幹事特德羅斯•格布雷耶蘇斯（Tedros Ghebreyesus）說，大多數死于冠狀病毒的人都有潛在的健康狀況，例如高血壓，糖尿病或心血管疾病，病毒削弱了他們的免疫系統。

世衛組織在上週的兩次緊急會議上，拒絕宣布冠狀病毒為全球衛生緊急情況，但聯合國衛生機構表示這是大陸的緊急情況。

當被問及製藥業是否可以做更多的事情，以更好地為未來的病毒暴發做好準備時，納拉西漢回答說：「挑戰之一是：當這些流行病發生或發生這種情況時，人們的興趣很大，投資很多，但是當情況好轉時，大家都會失去興趣，然後就沒人再投資。」「因此，問題是：如何在對大流行和此類暴發感興趣的低谷中，保持投資到位？這是一個挑戰。」

納拉西漢說：「我仍然認為，無論是否發生這些疫情，政府都需要保持高度的準備。」

諾華製藥（Novartis）週三公佈第四季度按固定匯率計算的淨收入增長了13％。早盤交易期間，這家瑞士上市的股票上漲了1％以上。

(中時電子報)