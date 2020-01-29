賈樟柯的紀錄片《一直遊到海水變藍》獲選為柏林影展特別放映。（取自新浪微博＠新浪電影）

即在2月20日揭幕第70屆柏林影展，今天（1月29日）公佈主競賽單元入圍名單，蔡明亮執導，李康生與寮國男星亞儂‧弘尚希主演的新片《日子》是唯一入圍的華語片；大陸導演賈樟柯的紀錄片《一直遊到海水變藍》則獲選為特別放映。

《日子》是蔡明亮從2014年開拍的電影，是部用很少錢、沒有計劃、沒有劇本，完全手工製作的電影。全片只有2個演員，除了「御用」的李康生外，亞儂‧弘尚希是蔡明亮在泰國曼谷街頭找到的天才演員。

柏林影展主競賽單元入圍名單：

‧《柏林亞歷山大廣場Berlin Alexanderplatz》：導演博罕·科爾班尼

‧《DAU. Natasha》：導演Ilya Khrzhanovskiy、Jekaterina Oertel

‧《奔跑的女人The Woman Who Ran》：導演洪尚秀

‧《刪除歷史Delete History》：導演班諾·戴爾賓、葛斯塔夫迪·科文

‧《闖入者The Intruder》：導演Natalia Meta

‧《爛故事Bad Tales》：導演Damiano D’Innocenzo、Fabio D’Innocenzo

‧《第一頭牛First Cow》：導演凱莉·萊卡特

‧《輻射Irradiated》：導演潘禮德

‧《眼淚之鹽The Salt Of Tears》：導演菲利普·卡黑

‧《從不，很少，有時，總是Never Rarely Sometimes Always》：導演伊莉莎・希特曼

‧《日子Days》：導演蔡明亮，主角李康生、亞儂弘‧尚希

‧《未曾走過的路The Roads Not Taken》：導演莎莉·波特

‧《我的妹妹My Little Sister》：導演史蒂芬妮·丘瓦特、維蘿妮卡·雷蒙

‧《無邪There Is No Evil》：導演穆罕默德·拉素羅夫

‧《西伯利亞Siberia》：導演阿貝爾·費拉拉

‧《所有死者All the Dead Ones》：導演Caetano Gotardo、馬可·杜特拉

‧《溫蒂妮Undine》：導演克里斯汀·佩佐

‧《躲藏Hidden Away》（Volevo nascondermi），導演Giorgio Diritti

(旺報 )