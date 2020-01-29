由王源、歐陽娜娜主演古裝劇《大主宰》30日晚間八點WeTV開播，該劇罕見由兩位00後演員同時擔綱男女主角，這也是他們兩人首次主演古裝電視劇。巧的是，兩人同樣熱愛音樂，更先後赴美國波士頓伯克利音樂學院求學，讓新戲未開播就充滿話題。

《大主宰》改編自天蠶土豆的同名玄幻小說，描述資質卓越的少年牧塵從草根少年成長為撼動大陸為善除惡的大英雄，在這過程中獲得了友情和愛情的故事。王源飾演一位熱血青年牧塵，歐陽娜娜則演出傾國傾城的洛神族女皇洛璃，劇中兩人有感情戲。王源曾透露拍感情戲很困難，又說一開始和歐陽娜娜不熟悉時曾很緊張，熟悉後才慢慢卸除了緊張感。

歐陽娜娜合作主演古裝劇《大主宰》。（WeTV提供）

《大主宰》日前釋出預告片，其中王源一句背對歐陽娜娜糾結地說出，「我不會再讓你離開我了。」深情又為情所困的模樣，網友直呼心疼。

《大主宰》自2018年3月底開拍，歷時115天拍攝，同年七月底殺青，從宣佈開拍到上檔近兩年時間，戲迷可說是期待已久，網友發現兩人殺青後，陸續合作過多次，曾在綜藝《王牌對王牌》搭擋，去年金雞獎典禮上，也有共同演出，與黃軒、周冬雨等人合作演唱歌曲《歲月》，王源擔任鋼琴手，在旁為他們彈奏鋼琴，歐陽娜娜則穿著紅色禮服負責拉小提琴，驚喜同框。

而歐陽娜娜除在音樂上嶄露頭角外，她於2014年以電影《北京愛情故事》在影視圈綻放光芒，而後參與電影《破風》與電視劇《是！尚先生》等演出，《大主宰》是她首次主演古裝電視劇。

(中時 )