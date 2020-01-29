農曆春節年假今天告一段落，過年期間民眾總會出遊住宿，有位女網友在臉書社團「靈異公社」分享了一段親身經歷，在某次過年，她和老公來到新竹某間汽車旅館入住，經過一整天的行程，晚間回到住宿地點準備就寢，沒想到卻碰到難以解釋的現象。

女網友表示入住的房間不僅氣派，且隔音很好，當下就選擇先去洗澡，老公則躺在床邊看電視，沒想到泡澡到一半，女網友突然聽見歌仔戲的戲曲樂聲，便詢問老公「你HBO不看，在看新春特別節目哦」。沒想到老公卻回「沒有啊！都還沒演完，哪有看什麼特別節目」。這名女網友清楚聽到外面都是歌仔戲的聲音，又頻頻追問「廣告沒有轉台嗎」？老公受不了網友多次詢問，怒吼回應，「理丟搞哦！HBO哪來的廣告！妳裡面才大聲咚咚鏘」。

女網友當下嚇壞了，心想「老公沒有看，我也沒看！那聲音哪裡來的」。女網友於是趕緊離開浴室，開門只看見老公說，「我電視早關了啊」，緊接著兩人互看一眼後，聲音馬上停止，這名網友提議「聽聽看隔壁，是不是在看歌仔戲」，兩人一聽完全沒有動靜，突然一陣安靜下，天花板音響突然傳出「歌仔戲女生在唱小調的聲音」。

這名網友的老公於是撥電話給櫃檯，「你們音響壞掉了嗎？我們剛剛突然聽到歌仔戲聲音很大聲」，沒想到電話那頭，竟傳來慌張的抱歉聲音，「我們現在沒有房間可以幫你們換，還是你們要退房，我們可以全額退費」，原先夫妻倆是真打算退房，但是一想到過年住宿不好找，老公只好淡定的拿起天公廟求的護身符，朝天花板方向表示，「小姐我們借住一個晚上而已」，我們很累要睡覺了，妳明天再唱給下一組人聽喔」。當下女網友是想笑又不敢笑，沒想到老公拿出護身符後，他們一整晚，就再也沒聽到歌仔戲曲的聲音。

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(中時電子報)