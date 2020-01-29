武漢肺炎疫情傳開，防疫繃緊神經，台中市警察局長楊源明坐鎮指揮，防疫動起來，要求各分局完成防疫前準備工作，以因應武漢肺炎疫情升溫，立馬投入協助執行各相關防疫工作，確保民眾及執勤同仁安全，並宣導進出公開場所戴口罩、勤洗手，第一線執勤員警應配戴口罩。

為讓員警執勤多一層保障，也讓洽公民眾安心，警察局長楊源明指示各單位執勤員警受理報案或直接面對民眾的外勤員警，均配戴口罩。並邀集警察志工、協勤民力宣導民眾提高防疫警覺及配合政府各項 防疫措施，另各分局及所屬分駐（派出所）等勤務單位均已備置消毒酒精（乾洗手）、額溫槍，提供與提醒同仁及洽公民眾加強自主健康管理。

警察單位備有消毒酒精洗手液體、額溫槍及口罩等，另提醒同仁及洽公民眾戴口罩、勤洗手及拱手不握手等防疫措施，如有發燒咳嗽症狀則要立即通報及就醫，必要時請假休 息自主觀察，避免傳染。

(中時 )