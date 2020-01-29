第70屆德國柏林影展於今日公布主競賽片單，蔡明亮導演最新的劇情長片《日子》3度入圍，也是台灣電影暌違15年後再度征戰金熊獎。今年柏林影展將於2月20日至3月1日舉辦，屆時蔡將與兩位主角李康生與亞儂弘尚希於2月23日抵達當地，並出席電影27日的世界首映。

蔡明亮表示：「我的第1部電影《青少年哪吒》就是在柏林影展亮相的，第3部《河流》得了評審團大獎，最受爭議的《天邊一朵雲》除了再拿銀熊獎，又加碼給了兩個我忘了是什麼獎了。所以有人問會不會擔心《日子》沒獎？不會不會，我年紀大了，心境自然改變，能保持每一部片都入圍大影展的競賽記錄己經不易，非常非常開心了，獎不獎，聽天由命。」

蔡明亮曾說一生能拍10部劇情片就滿足了，《日子》是他的笫11部，自認是上天給自己的禮物，「只因為小康（李康生）一場漫無天日的病，我們沒法拍別的，我跟他說：『拍你的病吧，等你好了演也演不出來。』沒有計畫、沒有構想、沒有劇本，斷斷續續拍了4年，拍來做什麼？當時也不知道。後來在曼谷遇見了一位寮國朋友亞儂，透過視訊，見他在簡陋的房子煮他的家鄉菜，我又忍不住飛去拍他。」

這大概就是因為蔡明亮早已厭倦所謂的電影工業製片模式，「講故事啦、談預算啦、大隊人馬啦、市埸啦，我走的是另一條路，別人電影越拍越大，我卻越拍越小，越小越自由，想拍什麼就拍什麼，想怎麼拍就怎麼拍；我現在拍的都是生活，是小康的日子、亞儂的日子，也是我的日子。」

柏林影展藝術總監卡洛夏堤安（Carlo Chatrian）在入圍公布記者會上表示：「1993年蔡明亮第一部作品《青少年哪吒》入選觀摩單元，隔年他以《愛情萬歲》贏得威尼斯金獅獎，1997年與2005年他的作品入圍競賽並拿下銀熊獎。憑著一部又一部的作品，蔡明亮以其獨特的美學，展現、同時創造電影獨有的特質；在虛擬實境（VR）與其他形式的挑戰及實驗後，蔡明亮帶來了一部，正如片名所揭示，極為純粹的作品《日子》。我會稱它是一部關於『痛苦』與『安慰』的電影。」

電影《日子》是公視首部入圍柏林影展主競賽的合製電影，公視節目部經理於蓓華祝賀蔡明亮同時也說：「蔡明亮導演像個苦行者、獨行者，默默的堅持開展電影藝術的形式和可能性，帶給觀眾新的觀影經驗。公視支持蔡導的《日子》，也是期望藉此打開公視戲劇平台的多樣性，為藝術電影創作者提供能量。」

《日子》國際板主視覺海報。（汯呄霖電影提供）

(中時 )