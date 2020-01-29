東京都29日在富士電視台的空中展望大廳舉辦2019年駐日大使交流會，同時為東京奧運、帕奧會暖身。我駐日代表謝長廷也受邀出席，東京都知事小池百合子專程走到謝長廷身旁問候，兩人在各國大使的注目下握手寒暄。

東京都舉辦2019年駐日大使館的資訊交流會，目的是為了向駐日大使們介紹東京都的都政，並促進東京都幹部職員與駐日大使等人的交流。

包括台灣、香港、澳門、大陸和世界各國的駐日大使、公使應邀出席。台灣駐日代表獲邀也顯示了東奧的舉辦並沒有忽略台灣的存在。

這場盛會選在富士電視台的空中展望大廳，因為在這裡可以俯瞰東京灣，也可以看到台場周邊的奧運競技會場和選手村等設施。小池百合子在會上還親自體驗了帕奧的競技項目。

東京都29日在富士電視台的空中展望大廳舉辦駐日大使交流會，會上也為東京奧運、帕奧會暖身，東京都知事小池百合子親自體驗帕奧的競技項目。（黃菁菁攝）

謝長廷在受訪時表示，這次日本有25個縣市爭取擔任台灣的招待城市，這個數目應該是各國招待城市之中最多的。這次東奧不但台灣不缺席，還會在奧運期間推展台灣文化，舉辦配合活動，積極將台灣物產推廣到日本市場，利用東奧、帕奧的機會讓國際社會看到台灣。

謝長廷還提及，今天（29日）上午有親台團體捐贈了3000個高規格醫療口罩到代表處，表達支援、關心台灣的態度。謝長廷表示，他將把這3000個口罩盡快空運回台，交給外交部處理。

(中時電子報)