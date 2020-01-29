中評社總編輯林淑玲日前寫了一篇社評談「蘇貞昌禁口罩外銷」政策，引起兩岸間讀者的熱烈反響與轉載，林淑玲今日在個人臉書上，對這篇社評造成的「騷動」，發表了個人的看法，以下是她所PO的文章要點：

林淑玲表示，這篇社評可能有上億的點閱率，而大陸網民的反應讓人怵目驚心，幾百人熱烈討論的武統留言被消失，可以看到嚴重性。她認為，蘇院長處理口罩事件，演變為大陸民眾仇台，渲洩疫情苦悶的出口。

林淑玲建議，政府可以限制出口，但捐贈一些，再用緩和的口吻說明限制出口的理由，以及生產線開工之後或可調整等等，都是避免兩岸對撞的處理方式。不是什麼都能衝衝衝!這讓她很憂慮「後武漢肺炎」的兩岸關係。

至於要民眾不要把口罩帶出口，林淑玲認為，難道在海外的台灣人都不是人？海外的台灣人如果被感染，與台灣無關嗎？對於蘇內閣處理口罩之亂步調，她覺得：「這政府怪怪的。」

(中時電子報)