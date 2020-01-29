大樂透獎號出爐 春節大紅包還有191組 20:452020/01/29 中時電子報 趙永紝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大樂透春節大紅包還有191組，吸引民眾購買。圖／本報資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自小年夜(1/23)至大年初四(1/28)累計已送出169組100萬元獎金，尚有191組未送出。今晚大年初五大樂透仍將開獎，本期頭獎預估上看1.1億元，並將繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中其中6個就可把百萬獎項帶回家。 今晚大樂透獎號為：01、04、09、14、15、49，特別號32。 春節大紅包獎號為：03、04、09、10、15、20、25、35、49。 (中時電子報) #大樂透 #春節 #春節大紅包 #開獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 台東一人獨得2.43億元 大樂透頭獎出爐 22:302020/01/25 生活 快訊／兩年前獨得1億台東人 竟忘了出面領獎全歸國庫 22:452020/01/25 生活 又有31人拿到百萬大紅包 北市內湖「好彩頭」就開出2注 23:362020/01/25 財經 全台這8家投注站「很高」開獎率 可望助攻搶領大樂透百萬紅包 10:512020/01/26 財經 初二再接再厲！ 大樂透加碼春節大紅包獎號出爐 20:402020/01/26 財經 初三試手氣！ 大樂透1.2億頭獎＋百萬紅包等你拿 20:392020/01/27 財經 大樂透獎落新北 1.2億一人獨得！ 23:142020/01/27 生活 大樂透獎號開出 春節大紅包獎9組中6得百萬 20:472020/01/28 財經 台彩大樂透360組百萬元大獎 尚有191組未送出 11:242020/01/29 財經 全台145人春節成百萬富翁！台彩曝幸運兒都這樣選號 14:052020/01/29 財經 財經熱門新聞 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 2020武漢風暴》第1槍！傳Google關閉台灣辦公室至2／3 - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 爆發肺炎…陸iPhone廠危險？富士康回應了 - 財經 散戶買台積靠2點爽賺 進場好時機近了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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