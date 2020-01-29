自小年夜(1/23)至大年初四(1/28)累計已送出169組100萬元獎金，尚有191組未送出。今晚大年初五大樂透仍將開獎，本期頭獎預估上看1.1億元，並將繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中其中6個就可把百萬獎項帶回家。

今晚大樂透獎號為：01、04、09、14、15、49，特別號32。

春節大紅包獎號為：03、04、09、10、15、20、25、35、49。

(中時電子報)