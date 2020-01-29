隨著武漢疫情逐日升溫，百貨業更是嚴陣以待，SOGO自28日起要求全數服務人員配戴口罩，而包括新光三越、環球購物中心、101等自春節假期前自啟動防疫管理機制，新光三越自去年中成立安控室率先下達指令，包括全台各店上班打卡一律量體溫、加強消毒次數與各單位戴口罩等。

業者指出，春節假期後期已出現武漢疫情影響消費者出門意願，年後包括燈節等活動是否取消仍待30日上工後再討論，而部分業者更對2月慘淡季有所心理準備。

遠百防範武漢肺炎疫情加強清潔及消毒作業，在出入口放置酒精消毒液供消費者及同仁使用，手扶梯扶手及電梯按鈕、車廂內，客服處借用的嬰兒車加強消毒，且專櫃人員與同仁，若有需要可以配戴口罩。

大江購物中心隨著「武漢肺炎」疫情持續升溫，發現館內配戴口罩的民眾也明顯增加，約占50%，目前大江購物中心已加強防疫措施，除了宣導第一線同仁佩戴口罩，定點也有設置酒精乾洗手、額溫槍等設備提供消費者使用。

義大世界購物廣場及義大遊樂世界則自春節起每天針對環境與員工都做好防疫管理4步驟，包括全面戴口罩、定時清潔消毒、定時量體溫 與勤洗手清潔。

且因應武疫情持續中，Globall Mall全台七店早於春節連假前即開始宣導，進行員工自主管理，並設置檢驗站，上班同仁需測量體溫，同時每天定期進行手扶梯扶手、電梯間按鈕消毒，各出入口備有酒精消毒液提供使用，現更全面要求賣場同仁全程配戴口罩，全面加強防疫措施。

(工商 )