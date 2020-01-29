因應武漢肺炎疫情、保障會員運動安全，股票上市的連鎖健身事業柏文（8462）今（29）日表示，已於各廠館進行防疫宣導，並加強現場消毒清潔，同時準備口罩及消毒用酒精供會員使用。

柏文並指出，公司已遵循「室內空氣品質管理法」，持續改善各廠館通風換氣設備及殺菌器材以符合室內空氣品質標準，現針對武漢肺炎疫情再加強室內空氣濾清循環。後續將持續關注武漢肺炎疫情發展並配合政府相關部門防疫措施，不排除執行強度更高的防疫作為，包括：針對所有進入廠館人員進行即時體溫量測，評估暫停有氧團體課程以降低密閉空間群聚感染之風險。

針對武漢肺炎疫情對公司業務可能造成之影響，柏文表示，公司所有營業據點均位於台灣，提供體適能服務的對象亦以長時間居住台灣之消費者為主，故不受中國或其他海外市場因武漢肺炎疫情造成重大經濟衝擊之影響。評估本公司廾三項主要營業收入來源，其中「休閒運動及娛樂服務收入」主要為「健身工廠」會員每月繳交之會籍使用費，因會員簽訂之契約規範合約期間，且每月繳納的會費並不高，所以評估會員尚不致於因為武漢肺炎疫情就立即考慮解約並放棄已養成的運動習慣，所以短期內對於本公司「會籍使用費收入」的影響並不大。

惟武漢肺炎疫情可能會讓原本考慮開始體驗付費健身運的消費者暫緩加入健身房，以及降低健身工廠現有會員購買私人教練課程之意願，因而影響柏文「入會費（含手續費）收入」以及「運動保健服務（私人教練課程）收入」。對此柏文表示，每年農曆春節這段期間受連續假期的影響，消費者來店體驗的人數本來就會減少，因此影響「入會費（含手續費）收入」。此外，購買私人教練課程的會員於春節期間從事訓練的意願較低，亦會因課程執行率降低造成「運動保健服務收入」減少，所以現階段武漢肺炎疫情對於農曆春節期間公司「入會費（含手續費）收入」及「運動保健服務收入」的影響不會太明顯。

柏文強調，公司長期維持穩健的財務狀況，營業活動淨現金流入逐年持續增長，截至108年9月30日止營業活動淨現金流入達977,565仟元，較107年同期營業活動淨現金流入 615,903仟元，成長58.72％；另，本公司長期管控「預收會籍使用費」及「預收私人教練課程費用」等合約負債金額，避免流動負債持續增加，柏文108年前三季合併營業收入為 2,613,850仟元較107年同期合併營業收入2,162,979仟元成長20.84％，但108年9月30日合約負債金額為450,135仟元反而較107年9月30日合約負債金額472,977仟元減少4.83％，顯見公司財務結構建全。

柏文表示，面對未來武漢肺炎疫情可能對台灣經濟造成之影響，公司早於疫情發生之前即已採行更保守穩健的財務政策，增強本身財務體質，如今面對疫情的衝擊，公司相較於其他連鎖健身業者具備更強的因應能力。

柏文表示，公司已經針對武漢肺炎疫情做好各項防疫措施，並準備強度更高的防疫作為因應未來疫情之變化。另外柏文司提供台灣民眾專業體適能服務，屬於內需型產業較不受全球景氣重大變動之影響，加上付費健身運動係大眾的基本民生需求且為平價消費，即使景氣變差也不致於讓人輕易放棄運動習慣。柏文並指出，旗下「健身工廠」也會針對目前疫情的影響以及未來消費者需求可能的變化，適時推出有感的行銷方案來降低疫情對營收的衝擊。

(工商 )