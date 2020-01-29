為預防感染武漢肺炎，日本市面上的口罩和消毒液已被日本民眾和海外觀光客搶購到缺貨，許多店家已開始限購，日本廠商的中國工廠則在春節停休配合趕工生產。

東京都和千葉縣的各藥房已開始限購，1盒50片的口罩，1人限購1盒、5盒或10盒不等。藥房店員表示，近日有許多人大量購買口罩，一進貨就賣光，為了讓更多人可以買到口罩，故決定限量銷售。

千葉縣的郵局人員表示，「這兩天有很多人來寄口罩到中國、香港等地，由於數量大，運費也貴，但大家仍然不惜運費地寄送。寄出去是沒問題，但不知道會不會因為寄的人太多而使貨卡在海關，若寄的量太大也可能被課稅。」

有香港居民表示，現在香港已賣到缺貨或漲價到離譜，有的藥房1盒50片的口罩賣到200港幣（約台幣780元）。正在海外旅遊的香港遊客也接到許多親友的親託，希望他們多買些口罩帶回香港。

東京都內的藥房貨架上的口罩被搶購一空。(黃菁菁攝)

大型連鎖藥房WELCIA的公關對日媒表示，口罩的業績在最近1星期成長了2倍，無論日本人或中國人都在搶購，除菌消毒液、洗手乳也一樣暢銷。

位於仙台市的生活用品廠商IRIS OHYAMA的口罩19日至25日1周的出貨量較前1周成長約3倍，因此大陸工廠在春節期間也停休，配合趕工生產。

(中時電子報)