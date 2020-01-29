蘇花改通車帶動人潮，縣府提供免費接駁公車。（許家寧翻攝）

無畏武漢肺炎，春節連假，花蓮東大門夜市湧進32萬人次。（許家寧翻攝）

春節七天連假即將結束，全台雖籠罩武漢肺炎陰霾，但在花蓮縣政府宣傳花蓮太平洋燈會、多處花海以及東大門夜市等各大景點行銷下，配合蘇花改通車，在逆勢中成功帶動花蓮春節假期遊客達120萬的觀光人次，為花蓮觀光啟動2020新氣象及新希望。

觀光處指出，花蓮好山好水，空氣品質高居全台第一，加上蘇花改通車加持，春節期間花蓮縣旅宿業平均住房率達9成，在縣府及13鄉鎮公所今年規畫的數個花海景點，像是國福花海、壽豐冬季花海、富里稻草藝術節等都是拍照打卡的熱點。

縣長徐榛蔚重視武漢肺炎疫情對觀光影響，春節前即要求各旅宿、遊樂、觀光各協會加強宣導防疫，加上鯉魚潭、東大門夜市、七星潭、台開新天堂樂園及台泥DADA園區等多為戶外開放空間，不受肺炎防疫影響，遊客人數不減，春節期間總計達120萬人次。

七天連假花蓮火車站吞吐量約25萬人次，太平洋燈會包含鯉魚潭及東大門兩處燈區遊客人次達33萬人次，東大門夜市也約有32萬人次，新開闢的台泥DADA園區新景點自除夕夜起至初五花蓮站下車的乘客統計超過10萬人次，新天堂樂園25萬人次。

觀光處副處長張志翔說，蘇花改通車及燈會成功行銷，花蓮春節遊客達120萬人次，縣府也因應蘇花改及春節假期湧入的大量車潮，除規畫替代道路、臨時停車場，並新增5000多個停車格、提供免費接駁公車，在這次春節期間發揮很大的功效。

針對疾管署提出防疫肺炎方法，應「儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所」。張志祥表示，花蓮縣規畫各景點幾乎都是空曠地區，空氣流通，人潮再多都不會擁擠，年假結束後也歡迎民眾前來花蓮放鬆、享樂，體驗好山好水。

(中時 )