武漢肺炎疫情擴散全球，料衝擊世界第2大經濟體中國及其他地區的原物料需求，俄羅斯等大宗商品出口國的貨幣掀起拋售潮，將原本受中美貿易戰休兵的拉抬的漲幅回吐。

受惠於1月初中美達成第一階段貿易協議，對峙氣氛和緩，新興市場貨幣近幾周來受到支撐，可惜好景不長，此後新興市場貨幣由強轉弱。分析師說，隨著武漢肺炎疫情蔓延，中國對大宗商品的需求恐減弱，整體經濟成長減速的陰影加深。

以能源大國俄羅斯為例，從去年12月到1月首周，俄羅斯盧布累漲5.95％，但自1月11日傳出武漢肺炎死亡首例後，盧布挫貶2.2％。智利披索在疫情爆發前升值近11％，但此後轉跌近5％。

分析師估計，武漢肺炎對新興市場和大宗商品出口國的衝擊，可能更甚2003年的SARS疫情，係鑑於中國的經濟規模與SARS爆發當年相比擴大了1倍。

根據法國巴黎銀行資料，自SARS疫情爆發至今，中國境外旅遊人數增加6倍，中國消耗全球出口的占比從不到4％上升至逾11％。

德意志銀行近日分析指出，亞幣對中國經濟成長好壞最為敏感。假日旅遊旺季少了中國觀光客，泰國、越南、菲律賓等亞洲鄰國預料會大受影響，貨幣匯率跟著遭殃。

法巴銀行新興市場研究部門主管卡瓦羅（Marcelo Carvalho）指出：「由於觀光業在這些亞洲經濟體的GDP比重可觀，可想而知對它們的經濟活動造成負面衝擊。」

(工商 )