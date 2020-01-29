武漢肺炎疫情未降溫，台灣人更是緊張瘋搶口罩。今有網友爆料說，武漢封城前，疑似從武漢返台住宜蘭的一對夫妻，與家人出外未戴口罩的趴趴走。對此，宜蘭衛生局表示，29日下午找到夫妻兩人，衛生局人員當場要求2人自即日起需留在家中，進行居家檢疫至2月3日；期間如有不適症狀需立即通報衛生局。

29日臉書社團《爆料公社公開版》、《宜蘭知識+》上一則爆料引起網友瘋狂回應，原PO爆說，「宜蘭一對夫妻在武漢封城前從當地搭機回台，雖然沒有症狀，但是居然沒有自主隔離14天，到處趴趴走也不戴口罩。這麼自私的人真的很過份，希望這個貼文能引起大眾的注意，也請這樣的人多替別人著想！認真自主隔離14天！」

原PO表示，「我跟他無冤無仇，原本想請疾管署去追蹤聯繫，但打去疾管署通報，疾管署說，他們有發手冊，只能柔性勸導，也會持續追蹤，但是無法強制隔離，或強制從疫區回來的人一直戴口罩。14天後再追蹤，那他們回來到追蹤之間的14天呢？」

原PO說無法忍受防疫的任何一點點漏洞，所以才發爆料，希望藉由大眾的力量，讓這樣的人自主隔離防護（出門至少要戴口罩吧），維護台灣大家的安全。

PO文一出，引起其他網友一陣撻伐，紛紛留言說要怒轉分享，「道德觀念太差」、「自私的人一堆，只能自保」、「就是有這種人、才會使確診病例越來越多！」、「要有自覺啊」。

由於該訊息引起軒然大波，宜蘭縣政府衛生局晚間發訊息表示，接到相關通報後，與警察局密切合作，於今(29)日下午找到並前往王姓夫婦居住地進行訪視。經疫調了解，該夫婦係於1月20日由中國武漢回國，目前健康狀況亦皆良好。

因依中央流行疫情指揮中心公告之規定，具湖北省旅遊史且無症狀返臺者，是自1月26日開始要求作自我檢疫隔離，故王姓夫妻並未列於關懷名單中。

宜蘭縣衛生局當場要求王姓夫婦自即日起需留在家中，進行居家檢疫至2月3日；期間如有不適症狀需立即通報本局，如違反居家檢疫規定逕自外出或搭乘大眾運輸工具者，將依「傳染病防治法」第58 條、及同法第69 條處新臺幣1 萬至15 萬元罰鍰。王姓夫婦也立即表示遵守，衛生局也會持續關懷他們的健康狀況，以保護宜蘭縣民的安全。

(中時電子報)