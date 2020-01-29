時代力量在下屆國會由本屆的第3大黨變成第4大黨，原因出在擺脫不了民進黨側翼格局及民眾黨的夾殺，且領導權力由少數人把持也導致黨走向泡沫化。未來時力必須施行政黨民主化，改革開放，才有機會走出新的未來。

4年前時力拿下5席立委，超越親民黨3席，成為國會第3大黨。當時的時力誇下海口宣布未來要成為台灣政治的防腐劑，但4年下來的表現真是如此？

所謂監督執政黨 實為打擦邊球

本屆立委任期，黃國昌雖不時砲打民進黨執政不力及民進黨派系，但槍口始終不敢對準蔡英文總統。看在民眾眼裡，不免懷疑時力是否實為總統的私人禁衛軍，國王人馬的外圍側翼。

面對民眾黨崛起 時力被看破手腳

反觀去年由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，過去柯文哲雖和民進黨在市長選舉有過合作，但近年面對民進黨時，柯文哲不僅敢直言批評民進黨施政不利、叫陣新潮流，也多次與蔡英文總統隔空對嗆「台灣價值」。火力凶猛，也走出了不同於綠營的白色路線。

號稱要守護民主的政黨 黨主席卻不敢開放黨員民主直選

台灣在1996年舉行首次總統大選全民投票直選。20年後的時代力量黨，誓言要成為守護台灣民主的堅定力量，結果黨主席卻不敢開放黨員投票直選，而是由少數領導班底內部推舉。時力在去年8月間發生黨內的台北市議員林亮君要參選黨主席，結果被搓掉的鬧劇。看在民眾眼裡，時力說要守護民主，這你敢信？

長期為時力政治提款機的國民黨，黨內權力班底老化，與社會嚴重脫節的問題早為藍營支持者所詬病。但再怎麼不濟，至少國民黨主席也是開放黨員直選，相較之下，時力政黨民主程度甚至遠不如國民黨。

在民眾黨崛起後，時代力量已失去搶占走出藍綠格局的先機，注定只能在後頭追趕。但首要之務，恐怕還是要說服民眾，時力不是蔡英文總統的私家軍，同時也要開放黨內民主，向外界證明，時力主張守護民主，不是說一套做一套。

(中時 )