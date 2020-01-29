投出20世紀日本職棒最後1場「無安打比賽」的前近鐵猛牛隊洋投艾爾維拉（Narciso Elvira），今（29）日驚傳在墨西哥東部家鄉遭到歹徒射殺，享年52歲。

據媒體報導，當時艾爾維拉和20歲的兒子開著一部車行駛在高速公路上，歹徒分乘兩部汽車從後方逼近，連開20幾槍將父子倆擊斃，歹徒隨即逃逸無蹤。

艾爾維拉從職棒場上退休後，在家鄉經營製糖廠，2015年6月曾被綁票長達23天，幸好安然脫險，當時警方曾逮捕6名嫌犯。而這次被狙殺於道路，還不知是什麼原因？

艾爾維拉是在1987進入釀酒人小聯盟系統，1990年短暫升上大聯盟，僅出賽4場，無關勝負、自責分率5.40。此後他便在小聯盟沉浮，2000-01年轉戰日職近鐵隊，於2000年6月20日對西武獅之戰投出「無安打比賽」，那也是日職在20世紀的最後一場無安打比賽，他在日職共留下7勝8敗、自責分率4.79的成績。

2002年他轉戰韓職三星獅隊，拿下13勝6敗、自責分率2.50，贏得當年韓職「自責分率王」。不過與之前在近鐵隊一樣，第2年就因受傷表現欠佳，只好回到墨西哥聯盟打球，一直到2009年都還有出賽紀錄，沒想到最後卻死於非命。

(中時 )