網友分享平常只喝三合一的爸媽，頭次喝到星巴克的反應。他表示爸媽都是純樸的鄉下人，很少吃精緻美食或高級料理，就連星巴克、85度C也沒有喝過，於是日前領了薪水就買了星巴克咖啡跟甜點請爸媽品嘗，沒想到爸媽竟然一喝竟然驚為天人，讓他覺得相當浮誇。

原PO在《Dcard》表示，爸媽不但一喝就說超級好喝，浮誇的讚賞「像天底下最好喝的咖啡」讓原PO感覺有點太誇大，還一度懷疑，有這麼好喝嗎？還是今天的跟平常不一樣？就喝喝看，跟平常一樣。大概是沒喝過，覺得新鮮吧。

接著爸媽問：這個多少錢？原PO也如實說：那堤中杯120，結果爸媽瞬間呆住，差點把咖啡噴出來表情超經典。他表示爸媽聽到價錢後因為捨不得很快喝完，就用小杯子，慢慢倒慢慢喝。放了三天還捨不得喝完。孝順的原PO也表示「看著爸媽喝的這麼開心，我買的也開心。以後再買其他的給他們喝~」

網友也相當讚賞原PO是個孝順的小孩「孝順 善良 的女孩兒」也有人建議他「下次可以直接買周邊的咖啡豆或是即溶回去」原PO也表示「下次買一送一時，帶他們到現場喝剛泡出來的咖啡～還可以聞聞店內的咖啡香，感覺超棒」

(中時電子報)