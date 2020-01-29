國民黨二度面臨總統立委選舉挫敗，民進黨席次再度過半，國民黨僅微幅增援3席，席次上仍無克制執政黨強度關山，不過第十屆立委的專業組成相對第九屆有所提升，且有第九屆在野經驗為基底，仍有機會扮演國會最強在野黨的角色。

國民黨在國會向來的專業優勢都在於財政委員會及國防外交委員會，第九屆在這兩個委員會表現優異的立委，大部分都有連任成功，而在保持既有戰力的基礎上，這屆再度補充一些相關領域的生力軍，國民黨可望在這兩個委員會上更加有所發揮。

而第九屆立委最大的弱點在於司法專業，民進黨當時祭出《不當黨產條例》、《促轉條例》等法案時，國民黨幾乎束手無策，尤其在司法法制委員會審查《促轉》、「年改」時，國民黨面對民進黨的精銳律師團，幾乎一面倒被痛宰，對法律用語跟言詞答辯的不熟悉，幾乎是國民黨第九屆最大罩門。

不過第十屆的不分區立委讓第八屆法界知名的大律師李貴敏再度回鍋，有助於國民黨將來若面臨法條辯論上不會再輸民進黨。此外，不分區增添軍警、農業專業立委，也是打在蔡政府執政罩門上，2018

大敗基本上就是民進黨得罪相關領域的所有人，因此若相關專業立委都能有效發揮戰力，不失為制衡蔡政府的好棋。

而第十屆立委不論是不分區或是區域立委，都增添不少常上政論節目，辯才無礙的戰力，都有助於國民黨提升論述能力。再加上上一屆立院黨團確實累積一定程度的在野默契，不少人都有挺過跟民進黨一起挑燈夜戰、上演全武行的經驗，當時負責當衝車大將軍的立委也都還有連任，相關經驗應可順利傳承。

國民黨第十屆的戰力確實有升級感，值得期待，不過席次仍是劣勢，且明確泛藍的親民黨已經從立院出局，取而代之的是不知是藍還是綠的民眾黨，民眾黨是不是值得信賴的盟友，還是可能背刺的敵人，恐怕不是國民黨有辦法預估的。

且更艱鉅的挑戰或許在於國民黨本身是否能找到並守住他們自己的核心價值，蔡英文取得817萬多票連任，肯定會拉動反中浪潮來逕行推動他們想推的政策，新一波的綠色麥卡錫恐怕會更加兇狠，國民黨是要拿香跟拜還是要阻攔可能發生的不公不義？

以最近武漢肺炎事件來說，前總統馬英九跟副總統當選人賴清德都呼籲協助對岸防疫，但政院跟蔡支持者都傾向採取對立態度，對於這樣的社會現象，國民黨立委不見任何人發表看法跟態度，是還在觀望不知道該說什麼，還是在大是大非前開始軟腳了？這恐怕才是國民黨最大的考驗：認清他們自己的立場到底是什麼。

(中時 )