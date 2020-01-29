歐盟5G指引 未明禁華為參與 21:382020/01/29 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟委員會29日公布5G流動通訊網路安全指引，當中並未列明限制中國電訊設備製造商華為參與。有關指引包括限制高風險設備供應商參與關鍵及敏感的5G核心建設。 發佈會上，歐委會相關負責人表示不建議禁止任何公司參與建設5G網路。雖然發佈會上並沒有提及華為，但發言人強調，在涉及某些供應商時，必須符合更為嚴格的規則。 英國28日容許華為有限度參與當地5G建設，非核心部分參與度上限為35％。 (工商 ) #華為 #建設 #指引 #供應商 #發佈會 也許您會感興趣 推薦閱讀 5G商轉需求暴增 PCB產業迎來大變身 18:002020/01/25 財經 封殺新規老美陷分歧 華為想活命卻還早得很 09:002020/01/26 財經 有能力迎戰高通！ 台IC設計大廠出頭天 20:002020/01/28 財經 不甩川普親遊說！英相再表態挺華為 15:332020/01/28 國際 英國允許華為有限參與5G網路建設 21:372020/01/28 財經 與美國不同調 英國宣布允許華為有限參與5G建設 23:052020/01/28 國際 財經熱門新聞 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 2020武漢風暴》第1槍！傳Google關閉台灣辦公室至2／3 - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 爆發肺炎…陸iPhone廠危險？富士康回應了 - 財經 散戶買台積靠2點爽賺 進場好時機近了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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