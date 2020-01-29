歐盟委員會29日公布5G流動通訊網路安全指引，當中並未列明限制中國電訊設備製造商華為參與。有關指引包括限制高風險設備供應商參與關鍵及敏感的5G核心建設。

發佈會上，歐委會相關負責人表示不建議禁止任何公司參與建設5G網路。雖然發佈會上並沒有提及華為，但發言人強調，在涉及某些供應商時，必須符合更為嚴格的規則。

英國28日容許華為有限度參與當地5G建設，非核心部分參與度上限為35％。

(工商 )