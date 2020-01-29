春節進入尾聲，明天（30）就是開工日，天氣風險公司指出，開工天氣會放晴，且好天氣會持續到周末。不過這波冷氣團南下將持續發威，且最冷時刻還沒到，專家預計從今晚開始到明、後2天，冷空氣影響最劇，全台都會進入低溫，直到周六清晨開始回暖。

據《天氣風險》公司林毓珊指出，春節期間陰雨綿綿至今（29）日下半天開始雨勢暫緩逐漸放晴，轉為乾冷。接下來會好天氣會持續到周末，民眾可把握時間外出走走。

不過林毓珊表示，這幾天冷氣團南下，令全台有感的低溫亦會持續發威，是入冬以來最強的冷氣團，已達到「寒流」等級，再冷加上輻射冷卻的作用，明、後2天會進入最低溫，空曠處、山區會再更冷。

氣象專家彭啟明也指出，冷空氣與輻射冷卻作用到周六清晨後才會慢慢回溫。北部、南部都只有平均10到12度低溫。（摘自彭啟明臉書）

而氣象專家彭啟明也指出，冷空氣與輻射冷卻作用到周六清晨後才會慢慢回溫，儘管晴時多雲，中午更可能有20度的高溫，但進入夜晚北部平均只會有9-10度、南部也只有12-13度。空曠處、山區會再下探2-3度。

彭啟明特地提醒，周四至周六最冷，外面日夜溫差大，民眾務必要注意保暖。尤其冷熱變化大天氣，是感冒、流感等疫情發作的高峰期，外出盡量穿戴口罩，保護他人及自己身體健康。

(中時電子報)