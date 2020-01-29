男單世界排名第1的西班牙33歲名將納達爾（Rafael Nadal），昨晚和小他7歲的奧地利好手提姆（Dominic Thiem）打了一場超過4小時的大戰，比賽中幸運之神彷彿站在提姆那邊，讓他透過不少幸運球取分，加上他積極打出許多精彩致勝球，最終提姆7比6（7比3）、7比6（7比4）、4比6、7比6（8比6）扳倒納達爾，生涯首度打進到澳網男單4強。

今天稍早結束男單8強賽，德國22歲選手小祖維瑞夫（Alexander Zverev）才開玩笑說，他要在飯店房間喝著冰可樂欣賞一場6小時大戰，等著他的4強賽對手出爐，雖然納達爾和提姆沒有激戰6小時，但比賽打了4小時又10分鐘，結束時已經接近澳洲墨爾本當地時間午夜12點。

賽後提姆指出，前兩盤狀況差不多，都有些轉折起伏，雙方也都互破發球局，他夠好運才能接連透過搶七局中拿下盤數，他並感性說：「面對像納達爾這樣厲害的球星，有時真的需要一點運氣才能獲勝。」

納達爾丟分之後對自己的表現有點失望。（美聯社）

此役納達爾表現也不差，第三盤關鍵第10局破了提姆發球局，也終於拿下一盤，第四盤也在先被破發、局數1比3落後的劣勢下，硬是將局數追程5比5平手，這盤雙方再度進入搶七，納達爾硬是救回了2個賽末點，不過最後提姆挺過「近勝情怯」的壓力，連下2分鎖定勝利。

提姆表示：「自己第一次有機會打進澳網4強，接近勝利的當下是有點不知所措，所幸我找回冷靜，要不是有比賽中那些快樂時刻幫我挺過去，可能就要打第五盤了。」

(中時 )