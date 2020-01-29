中央氣象局表示，今天晚間到明天(30)清晨由於寒流持續影響加上環境水氣減少，除冷空氣影響以外，西半部局部地區也不排除會有輻射冷卻效應發生，因此除了台東以外之區域最低溫普遍預計約8至10度，氣象局也已針對19縣市發布低溫特報，提醒大家要做好保暖工作。

氣象局指出，明天白天的溫度和今天類似，預計北台灣及宜蘭地區高溫約12-13度，中南部及花東約17-20度，提醒民眾使用瓦斯、熱水器請維持通風避免一氧化碳中毒，有心血管疾病、高血壓或較年長的民眾，更要注意低溫帶來的影響，農作物及水產養殖業請注意寒害。

台灣颱風論壇專頁指出，明天凌晨開始冷空氣將真正達到「寒流」等級，僅東半部有局部短暫雨機率，其他各地多雲到晴，冷天氣預計將持續到周六左右，之後將逐漸回暖。

台灣颱風論壇表示，這次寒流最特別的地方是冷空氣「直接對著台灣西半部」衝，而且寒流本體是乾燥無雲的，所以除了北部跟東部會很冷以外，中部跟南部這次也會感到特別寒冷，因為中央山脈無法抵擋這波冷空氣，而且乾燥的環境下，輻射冷卻容易發威，因此提醒保暖工作務必做好。

環保署空氣品質預報顯示，明天受寒流影響，環境風場為偏北風，雲嘉南空品區以南位於下風處，污染物易累積，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

(中時 )