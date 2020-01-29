武漢肺炎疫情不斷在全球各地擴散，大陸周邊國家都出現了不少病例，日前台灣一名感染肺炎的台商因為隱匿疫情、沒誠實通報自己的行程而遭罰30萬元，而南韓網友看到後都大讚台灣政府的處理方式，紛紛呼籲自家政府也應該有如此魄力。

YouTube頻道《挖系桑米西》釋出了一支影片，他提到，最近武漢肺炎疫情嚴重，不僅是台灣，鄰近的日韓也都出現病例，而他也上南韓論壇網站尋找了網友們對武漢肺炎疫情看法，針對日前一名台商因為隱匿疫情遭罰30萬元台幣，南韓網友看到後十分吃驚地表示，「台灣政府把這件事這樣認真處理，讓人感到台灣真的是一個先進國」、「檢討吧，我們該學台灣」、「台灣NO.1」、「現在在韓國有15萬中國遊客，怎麼辦呢」。

台灣網友看到影片後也回應，「WHO打壓台灣，把台灣隔絕在防疫體系外，因此我們沒有後盾，只能靠自己保護家園！」、「其實還有不少人覺得罰太輕」、「我也覺得這次我們政府很積極的面對防疫非常棒!」。

(中時電子報)