美國國會眾議院28日通過《西藏政策及支持法案》，以捍衛藏人宗教自由，保障西藏自治地位。
美國之音報導，眾議院是以392比22的壓倒性票數，通過這項法案，法案規定，中共官員不得乾涉未來包括達賴喇嘛在內的藏傳佛教領袖轉世，否則美方將予以制裁。
民主黨眾議員麥高文(Jim McGovern)去年9月提出的《西藏政策及支持法案》獲得跨黨派的支持，並於去年12月在眾議院外委會通過。
麥高文在投票前表示，「我們都支持積極有效的美中關係，但是最要緊的是，中國政府必須尊重所有人的人權。」
眾議院外委會共和黨籍議員麥考爾(Michael McCaul)表示，中國共產黨對於信仰的打壓是對宗教自由的最大威脅，這項法案指出迫害宗教並非中國國家主席習近平上任之後才開始，而是中共一向對宗教的厭惡及恐懼。
中國官方表示，美國眾議院通過的相關法案，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向藏獨勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈憤慨、堅決反對。
(中時 )
#法案
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。