瓶罐廠三雄的宏全國際（9939）旗下大陸湖北仙桃廠、福貞-KY（8411）旗下湖北福貞/湖北福天食品廠，及吉源-KY（8488）旗下湖北廠，因當地政府為防範武漢肺炎持續擴大而宣布封城，目前仍在放假中。其中，吉源-KY（8488）旗下湖北廠預定2月3日開工恢復生產。

吉源表示，旗下湖北廠以生產馬口鐵罐為主，目前部分外地員工因封城關係，沒有辦法進城，依目前該廠員工數來看，工廠生產並沒有問題，但因封城緣故，馬口鐵罐出貨恐會受到影響。

吉源強調，湖北廠主力客戶，包括銀鷺、雀巢及達利等飲料或飲品大廠，但因客戶都有多點調配工廠，且目前適值訂單出貨淡季，旗下湖北廠延後開工生產，短期內對客戶影響不大。

宏全透露，旗下仙桃廠是大陸涼茶大廠加多寶的駐廠生產（In House）工廠，因配合客戶正進行瓶口產線整改作業，原定3月才會恢復量產，所以，該廠不受封城影響。

至於宏全旗下其他大陸廠，皆配合大陸官方及當地政府規定日期上班，其生產作業不受武漢肺炎疫情的影響。尤其，農曆春節過後，適值飲料充填、食品包材銷售淡季，沒有趕工生產問題，等各地工廠開工後，將配合客戶訂單投入生產，對公司而言，目前營運不受影響。

包括宏全湖北仙桃廠、位於湖北孝感漢川市的吉源湖北廠、位於湖北鄂州市葛店經濟技術開發區的福貞-KY旗下湖北福貞/湖北福天食品廠，均因當地政府宣布封城，使當地工廠生產作業受到外界關注。

宏全指出，目前仙桃廠並無傳出員工有感染武漢肺炎個案，且公司已成立「防疫應變小組」密切關注肺炎疫情狀況，將隨時掌握廠區營運可能因公共衛生管制所造成的影響。

宏全說，旗下所有廠區已啟動防疫應對措施，包括進員工入廠前的量測體溫、備妥消毒藥品、口罩等防疫物資、宣導健康衛生需知，以因應疫情挑戰，並將依照法定假期規定，及各地防疫狀況，工廠未來將機動調整生產排配，以期在員工健康獲得保護情況下，維持生產營運作業。

(工商 )