武漢疫情衝擊大陸電影產業！以往農曆新年檔期是電影票房高峰，但是今年計劃在春節檔期上映的電影全部宣佈延期放映。影視特效製作商VHQ（4803）表示，目前尚未有任何客戶取消任何訂單，但也不能完全排除作品延期完成交付的可能性。

為了將疫情影響降到最低，VHQ即日起採取5項措施，包括所有員工在2月2日前返回北京，須在家自我隔離7天，從湖北回京員工須自我隔離14天，沒有被感染或有發熱等症狀方可回公司上班工作；安排員工使用公司內部加密網路在家辦公，在公司授權下可進行文檔傳輸。

集團也啟動中、星、馬分工機制，旗下馬來西亞、新加坡團隊分擔北京團隊的工作，也有可能把一些相對簡單工作外包給中國之外第三方同業公司。

VHQ在北京有480名員工，85％回到大陸其他省份及城市過節，已由高管團隊組成的臨時小組，從23日開始，所有公司員工每天都要向上級主管報告身體狀況，目前沒有收到任何感染病例報告，預期2月2日所有員工都會返回北京。

VHQ表示，武漢肺炎疫情就算對第一季營收數字有影響，也有信心在未來2到3季彌補回來。

(工商 )