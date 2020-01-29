武漢肺炎疫情肆虐，重災區湖北省省長王曉東29日透露，目前醫療物資保障很緊缺，不僅武漢及周邊城市存在短缺，全省其他地方普遍嚴重不足。

綜合陸媒報導，目前大陸國務院副總理孫春蘭率領中央指導組在武漢市現場指導湖北省醫用物資保障工作。孫春蘭強調，前線的醫護人員冒著生命危險在救治病人，各方面要分秒必爭，千方百計為他們提供保障，確保醫護人員的安全。

要堅決貫徹落實大陸國家主席習近平重要指示精神，加強統一調度，精準施策，按小時計算工作進度，全力保障各項救助任務。要著重解決醫用物資生產企業面臨的各種實際困難，解除他們的後顧之憂，推動企業盡快復產達產。

孫春蘭表示，在確保安全的前提下，堅持分級分類使用防護服等緊缺物資，把有限的資源用在最需要的地方和人員身上。要進一步開闢綠色通道，擴大物流隊伍規模，確保防疫救治物資和群眾生活用品的保障車輛及人員出行暢通。

還要加強統一領導、統一指揮、統一行動，各有關部門要緊密協作，統籌物資調配，確保以最短的時間、最有效的銜接、最直接的方式把救命物資送到醫護人員手中。

(工商 )