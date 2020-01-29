新型冠狀病毒疫情在大陸快速擴散，據消息來源，原本考慮在陸美第一階段貿易協議，於2月生效之際前往大陸的美國商務部長羅斯，已經取消行程。

儘管美國政府從未正式宣布，考慮安排羅斯下月中旬訪陸，也從未安排此行程，但川普政府內部的確考慮讓羅斯訪陸。不過據消息人士透露，在大陸全力對抗武漢肺炎疫情之際，美國官員們否決相關計畫。商務部發言人告訴英國《金融時報》，「羅斯部長很高興在適當時機，再次訪問大陸。」

外界對新型冠狀病毒帶來的經濟影響相當憂慮，包括大陸經濟受到的衝擊，是否讓北京當局，更難兌現2年內購買2000億美元美國產品的承諾，這張支票堪稱雙方達成協議的關鍵。羅斯若訪陸，可望讓川普經濟團隊成員，會晤在陸的美國商界人士，以及負責執行貿易協議的陸方官員。

這項擔憂並非空穴來風，標準普爾全球市場財智旗下的研究部門日前發布簡報指，疫情造成的經濟衝擊，意味陸方「可能無法履行其（在第一階段協議中的）採購承諾。」

(中時 )