黑人再發文挺范瑋琪。（圖／翻攝自臉書）

武漢肺炎肆虐，女星范瑋琪因不滿政府禁止口罩出口，在私人臉書爆粗痛譙行政院長蘇貞昌「狗官」，事後雖刪文道歉，仍止不住輿論批評，而黑人（陳建州）第一時間發文挺老婆，29日又再度開腔護愛，掀起熱烈討論。

范瑋琪因「狗官」一文被網友痛罵，黑人心疼老婆被轟，28日先寫下：「永遠不要放棄尋找妳內心那個最好的自己。願意認錯，是高尚的勇氣。」稍早則2度在臉書發文：「謝謝大家的批評和指教，雖然這個過程不容易⋯但還是覺得非常的感恩！世界其實沒那麼糟⋯善良的人還是多數！我還是深信正面思考才會有更多正面能量。」最後黑人又補充說道：「聰明是一種天賦，而善良是一種選擇。」並感謝祝福每個留言的人。

貼文一出，有粉絲替夫妻倆加油打氣，認為保持正能量心態很棒，但也有部分網友不買單，認為公眾人物發言要謹慎，並覺得他們應該先跟行政院長蘇貞昌道歉才對。

(中時電子報)