楊鎮浯縣長強調，金門至今絕無確診案例，希望鄉親勿傳、勿信、勿聽網路謠言。（李金生攝）

大陸武漢肺炎蔓延之際，金門今（29）日竟出現網路謠言，指當地已出現確診病例，並在醫院隔離治療中，引起民眾人心惶惶。楊鎮浯縣長晚間嚴正澄清，呼籲鄉親切莫亂傳以免觸法，並指示衛生局立即向縣刑警大隊報案，縣警局成立專案小組深入調查。

針對這項在地區家長群組瘋傳的網路謠言，楊鎮浯縣長指出，目前鄉親都一起動起來防疫，竟然有人還利用網路刻意散布謠言，造成地區人心惶惶，實在讓人十分痛心。

楊鎮浯強調，金門至今絕無確診案例，希望鄉親勿傳、勿信、勿聽網路謠言，冷靜、積極正面的了解疾病管制署疫情資訊，共同守住疫情防線，若遇有假訊息在網路傳播，也可提供資訊給相關單位處理。

縣衛生局也提醒鄉親指出，有關流行疫情或防治措施等相關資訊，均由中央流行疫情指揮中心統一對外公布。民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定。若散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，罰金提高到新臺幣300萬元。

(中時 )