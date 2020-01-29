大樂透再槓 下期頭獎金額上看1.6億元 22:242020/01/29 工商 黃惠聆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 29日大樂透頭獎未開出（連2槓），下期（1/30）預估銷售2.4億元，頭獎累積金額上看1.6億元。 台灣彩券表示，1月29日大樂透春節大紅包9中6開出情形：84組中開出32組，總中獎注數為38注，其中26組為單注中獎，6組為2注均分。 台彩說，從1月23日至29日累計開出201組，未達360組，1月30日春節大紅包繼續加開9個獎號，對中其中6個就中百萬獎項，共有84組中獎機會。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。 (工商 ) #中獎 #大樂透 #頭獎 #春節大紅包 #組為 也許您會感興趣 推薦閱讀 台東一人獨得2.43億元 大樂透頭獎出爐 22:302020/01/25 生活 又有31人拿到百萬大紅包 北市內湖「好彩頭」就開出2注 23:362020/01/25 財經 全台這8家投注站「很高」開獎率 可望助攻搶領大樂透百萬紅包 10:512020/01/26 財經 初二再接再厲！ 大樂透加碼春節大紅包獎號出爐 20:402020/01/26 財經 超旺！士林男子連6刮中獎 最大獎100萬入袋 11:482020/01/27 財經 大樂透獎落新北 1.2億一人獨得！ 23:142020/01/27 生活 大樂透獎號開出 春節大紅包獎9組中6得百萬 20:472020/01/28 財經 台彩大樂透360組百萬元大獎 尚有191組未送出 11:242020/01/29 財經 母帶女玩刮刮樂 店員好心舉動媽媽竟氣炸 17:042020/01/29 社會 大樂透獎號出爐 春節大紅包還有191組 20:452020/01/29 財經 財經熱門新聞 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 2020武漢風暴》第1槍！傳Google關閉台灣辦公室至2／3 - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 爆發肺炎…陸iPhone廠危險？富士康回應了 - 財經 散戶買台積靠2點爽賺 進場好時機近了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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