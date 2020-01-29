29日大樂透頭獎未開出（連2槓），下期（1/30）預估銷售2.4億元，頭獎累積金額上看1.6億元。

台灣彩券表示，1月29日大樂透春節大紅包9中6開出情形：84組中開出32組，總中獎注數為38注，其中26組為單注中獎，6組為2注均分。

台彩說，從1月23日至29日累計開出201組，未達360組，1月30日春節大紅包繼續加開9個獎號，對中其中6個就中百萬獎項，共有84組中獎機會。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

(工商 )