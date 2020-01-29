2020總統大選，蔡英文開創817萬票的障礙。國民黨台北市議員徐巧芯直指，民進黨此次大選操盤策略，都是跟國民黨學的。

徐巧芯在政論節目《新聞面對面》中表示，民進黨中央、地方在2020大選的操盤做法，國民黨難道都不會嗎？國民黨在2008跟2012年的選舉也是這樣做的。那時國民黨是金溥聰在操盤，民進黨說每次都跟他陪練，民進黨陪練了8年，練到已經出師了。結果國民黨大將退隱之後，沒有人承接，包括整個操盤策略、下廣告，當時連文宣品全部都統一、一次買價，然後讓大家統一去發放，這些東西都是以前國民黨做的。

徐巧芯舉例說明，以前民進黨在2012年選戰推「三隻小豬」，剛開始時，國民黨也覺得不用推，反正就讓他們先推推看，結果民進黨這招有用；國民黨馬上找人進來開會，做一個「中華民國書包」，那時很多人搶購。所以這就是操盤策略。選舉不是矇著眼睛打，而是要有策略、有規畫。

(中時電子報)