南投縣一名梁姓汽車業務員拍攝「抖音影片」宣稱「員工旅遊剛從武漢回來」，並假裝發病顫抖，該行為引發網友公憤發出一片撻伐。最後，梁男刪除影片並且道歉了，他也澄清這段期間並未出國。

南投縣一家汽車營業所梁姓業務員在「抖音影片」分享自拍影片，內容是身體貼著玻璃，手舉紙板寫著「員工旅遊剛從武漢回來」、「要WC的可以考慮隔壁」等文字。

不過，這短片卻引爆網友們的怒氣，覺得梁男不應該在這個時間點拿疫情開玩笑，紛紛怒留言「一點都不好笑」、「可以幫你分享到疾病管制署」。

梁男後來才驚覺自己鬧過頭了，趕緊刪除影片，據中央社報導，梁男受訪時表示昨天值班沒什麼客人，想拍了這個影片博君一笑，加上最近武漢肺炎疫情夯，才會拍了這樣的內容。梁男澄清說自己其實不曾出國。

疾管署呼籲，利用傳播媒體發表傳染病流行疫情有錯誤、不實，致嚴重影響整體防疫利益或有影響之虞。主管機關將可依第六十四條裁處新臺幣九萬元以上四十五萬元以下罰鍰。如涉及散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實之流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，將可依第六十三條規定，最高可科新臺幣五十萬元罰金，請民眾切勿以身觸法。

(中時電子報)