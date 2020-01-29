大陸武漢肺炎疫情持續延燒，大陸北大第一醫院呼吸內科副主任馬靖曾在2003年參與過抗SARS，他日前提到，目前是武漢肺炎確診病例的高峰期，且尚未到頂，千萬不能對防治工作掉以輕心。

根據陸媒《財新網》報導，馬靖和大陸援鄂抗疫醫療隊在23日抵達武漢，馬靖表示，現在是武漢肺炎確診病例的爆發高峰期，主要是因為武漢1月23日封城之前積累了大量病人，相信還會有更多新發的確診病例。武漢肺炎的最長潛伏期是兩周，從封城那天算起的往後兩周，直到2月6日是比較關鍵的時期，千萬不能對防治工作掉以輕心。

由於早期發病的小孩、年輕人較少，使大眾認為老年人較容易感染，對此，馬靖回應，可能是因為醫學研究的誤差所造成的，目前看人類對這個病毒普遍容易感染，每個年齡段都會感染武漢肺炎。但是根據不同的人群特徵，感染率和病重程度會有所區別，有慢性病和體質差的老年人容易發展成重症。

(中時電子報)