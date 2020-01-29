唐美雲領軍歌仔戲團在台灣演出多部膾炙人口的歌仔戲作品，去年完成經典大戲全台巡演後，今年受日本愛媛縣邀請參加「愛媛國際電影節」的8K映像演劇祭，唐美雲表示，經過上次交流後，收穫滿滿，每次跟日方接觸又給她新的體悟，透露正籌備的旗艦大戲《孟婆客棧》也會融入日方合作的想法。

唐美雲日前到日本愛媛縣出席「愛媛國際電影節」。民視提供

唐美雲1月19日至21日前往日本愛媛縣出席「愛媛國際電影節」，當天搭人力車步上紅毯，現場吸引大批影迷圍觀，令她又驚又喜。她說，坐在人力車上看到觀眾圍觀，心情激動動又期待，這次劇團作品《千年渡白蛇》以8K高科技播映呈現，現場也搭配日文字幕，讓全場觀眾看得如癡如醉，更有許多日本觀眾落下眼淚，直說「台灣歌仔戲超級精彩」。唐美雲看到迴響這麼大連忙感謝，表示長期努力歌仔戲傳承，能在海外得到這麼多的回饋讓她不可思議。

唐美雲日前到日本愛媛縣。民視提供

2度造訪日本愛媛縣的唐美雲，跟這地區非常有緣分，除了上一趟被許多台灣遊學生包圍，今年更有粉絲知道唐美雲要快閃愛媛縣，特地飛往現場替她加油。唐美雲感動不已，在行程滿檔中撥空跟忠實粉絲合影留念，笑稱大家都知道日本青森縣會想到陳美鳳，那她也可以擔任愛媛縣的觀光大使了。

唐美雲日前到日本愛媛縣出席「愛媛國際電影節」。民視提供

購物女王的她，替親朋好友及團員們買了許多當地橘子系列伴手禮，她說想當代言人當然要帶頭支持，只是買到讓隨行人員行李箱爆滿，「以後快閃行程要把最大的行李箱帶出門」。

唐美雲日前到日本愛媛縣出席「愛媛國際電影節」。民視提供

工作滿檔的唐美雲，趁著這次過年休息4天，除了在家陪媽媽外，也回花蓮精舍與慈濟家人共聚，初四開始就有一連串的工作。唐美雲表示，2019年是豐收年，2020年會繼續在工作崗位上努力，很感謝劇團每位團員用心付出，秉持著「承傳統、創新局」的理念，在歌仔戲的傳承與推出新作上共同打拚。

(中時 )