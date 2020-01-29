台灣彩券表示，30日開工日除了大樂透外，威力彩也有開獎，大樂透頭獎上看1.6億元、威力彩頭獎預估上看3.8億元，民眾有路過投注站，不妨買張彩券試試手氣，有機會為自己贏得開工大紅包。

台彩表示，從1/23起到29日晚上止，春節大紅包獎項累計已送出201組，累計中獎注數高達239注，其中171人獨得百萬獎金。扣除已開出的組數後，春節大紅包獎項還有159組100萬元待送出，1/30（大年初六）開工日大樂透還是會開獎，頭獎上看1.6億元，並且將繼續加開9個獎號，對中其中任6個即對中春節大紅包獎項。

至於大年初五（1/29）開獎結果揭曉，大樂透第109000013期的中獎號碼為01、04、09、14、15、49，特別號32，頭獎無人中獎，1.03億元頭獎累積獎金將累入下期，因此，1/30的頭獎預估上看1.6億元。貳獎由2注均分，每注各分得189萬元。第109000025期今彩539頭獎開出2注，每注各得獎金800萬元。

大樂透29日晚上加開的9個春節大紅包獎號依序為03、04、09、10、15、20、25、35和49，本期開出32組，共38注幸運中獎，其中，26組為一注獨得100萬元獎金，另有6組各由2注均分，每注分得50萬元。

(工商 )