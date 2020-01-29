金鐘視后劉瑞琪曾在電視劇中演過許多巨星們的母親，她受全民大劇團《最後一封情書》劇本的吸引，接演全台加演場次的女主角，她笑說：「到了這個年紀，真的是『媽媽角色』專門戶！」29日第一次全員排戲，她就被男主角謝祖武逗得心花朵朵開，她說：「除了劇本及角色的挑戰，最吸引我的就是老少戀！」連吵架的戲碼都因為謝祖武一個甜美的微笑而吵不下去，讓她直喊：「心都要被融化了！」

劉瑞琪、謝祖武。（全民大劇團提供）

《最後一封情書》去年首演由「一代女皇」潘迎紫擔任女主角，但為了照顧年邁的母親，今年潘迎紫無法參與新的加演計劃，導演謝念祖與製作團隊的苦苦尋覓下，找上得過兩屆金鐘獎的劉瑞琪。劉瑞琪表示，會願意接演女主角，一開始是因為去年演出電影《花椒之味》，曾受賴雅妍邀請觀賞舞台劇《瘋狂偶像劇》，因而喜歡上全民大劇團的作品，劉瑞琪說：「一看覺得好有趣！當時心裡直想劇中的『三八媽媽』怎麼沒有找我演呢！」但最後會使她願意扛下女主角，則是因為劇本。

她大讚：「這個劇本由喜劇帶出生命最沉重的議題，讓觀看的人邊哭邊笑，最後恍然大悟，實在太厲害了。」甚至第一次與導演碰面，光看演出片段就能看到哭出來，讓導演十分很期待這次的加演。

《最後一封情書》從一名女強人的生病與孤單為起點，開啟一段女大男小的老少戀。劉瑞琪說，她與劇中的女主角很相似，生活大多時間就剩下自己和孤單，「我們這年紀的女人，最需要面對的就是空巢期，那許多女性包含我，會找很多事來填滿時間，忘記那份孤單。」面對空巢期，劉瑞琪除了拍戲之外，就是爬山、運動和打球，她解釋：「當身體的氧氣不夠時，就會感到孤單，負能量就會越來越多。」她笑稱自己曾經想要挑戰玉山，但最終沒有實現，她說：「希望看完戲的觀眾們，能夠在女主角身上找到能量，走出舒適圈，接觸不同領域的東西。」

為了年後即將到來的演出，演員即便在農曆過年仍加緊時間排練，被問到與謝祖武的互動，劉瑞琪害羞地說：「面對小鮮肉，真的無法冷靜。」一場兩人吵架的重頭戲，謝祖武不停故意擺出怪表情逗她開心，讓原本要生氣罵人的劉瑞琪忍不住內心一軟NG噴笑，被一旁看不下去的導演大喊：「謝祖武專欺負新人！」

劉瑞琪、謝祖武。（全民大劇團提供）

劉瑞琪平時喜歡看動物頻道，她說看動物可以看出有趣的體悟，「動物真的很偉大，面對孩子的早夭、體弱，即便很難過，牠們還是會放手。」她說，現在醫學科技進步，讓人們可以多做些挽留，但什麼時候該挽留，什麼時候應該放手，就變得很困難也痛苦，「對我來說最好的善終就是尊重、開心」。劉瑞琪說自己很幸福，善終如此沉重的議題，家人都願意接受討論，「即使是我爸爸也是願意聽的。現在醫療很好的是盡量減少痛苦，那我們旁觀者則要學會尊重生命的落幕。」但她坦言當自己遇到時，可能也不知道如何選擇，「所以我們更要透過身邊的娛樂、相關資訊，先學起來」。《最後一封情書》3月臺中、4月臺北、6月臺南演出，兩廳院售票。

(中時 )