因應開學，中央流行疫情指揮中心表示，由於國內亦已出現8例病例，且學校學生密集，容易發生呼吸道傳染病群聚，為將傳播風險降到最低，中港澳入境的學生及教職員工，建議在家休息14天。

另勞工家庭成員，因受自主健康管理，需親自照顧者，指揮中心指出，勞工除可依性別平等法規定請家庭照顧假外，亦可依勞工請假規則請事假，或與雇主協商排定特別假。

指揮中心表示，今日公布訂定的「各級學校、幼兒園、實驗教育機構及團體、補習班、兒童課後照顧中心及托育機構因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情開學前後之防護建議」，原對於自中港澳入境的學生及教職員工，如無任何症狀，可全程配戴口罩上班上課，但考量學校學生人數較多，互動密切，易於發生相互感染情形，建議自中港澳入境的學生及教職員工於入境後在家休息，避免到校上課上班。

此外，目前亦屬流感流行季節，補習班、兒童課後照顧中心、托育機構及各級學校將陸續開始上課或開學，指揮中心呼籲，各校應加強學生勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣及妥善處理口鼻分泌物等，並儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。中央流行疫情指揮中心隨時檢討調整並發布相關防疫措施，公布相關的防疫建議，相關資訊可參閱疾管署網站。

(中時 )