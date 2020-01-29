農曆春節，是返鄉熱潮，許多人都趕著在除夕前回家與家人團圓，一起迎接金鼠年。不過尚有不少堅守崗位的人，扛起春節運輸重任，不讓民眾的年夜飯誤點。一名客運司機除夕夜照常上班，在他犧牲和家人團圓的日子，卻收到了來自一位女乘客的慰問與鼓勵，令他相當感動，這股暖意讓司機特地上網道謝，而女客的暖舉也讓網友紛紛大讚，表示「司機，辛苦了」！

這名客運司機表示，在除夕夜載到一名女乘客，在下車時特地向他說了聲「辛苦了」，並附上一個慰問紅包。儘管是這小小的一舉動，卻暖到司機心坎，於是他上臉書《爆廢公社》上表示對這名乘客的感謝，並說「除夕收到的紅包，我是客運司機，不知道妳有沒有在這，很謝謝你的紅包以及一句辛苦了，當時真的被妳驚訝到」。

網友看完後，大大讚賞女乘客的舉動，表示「心裡像是有一股暖流經過」，此外，更紛紛欽佩客運司機的辛勞，春節還要擔當運輸要角，真是「辛苦了」！

這名客運司機表示，在除夕夜載到一名女乘客，在下車時特地向他說了聲「辛苦了」，並附上一個慰問紅包。（摘自爆費公社）

(中時電子報)