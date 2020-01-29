2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續蔓延，近期包括蔡依林、梁靜茹、楊丞琳等人在上海的演唱會陸續宣佈暫停或延期公告，29日張韶涵巡迴演唱會主辦單位也於微博公佈，原定於2月29日舉辦的「寓言」巡迴演唱會北京站將延期舉行。

位於上海的梅賽德斯—奔馳文化中心，可容納上萬名觀眾，為避免觀眾群聚引發交叉感染，近期演出活動全延期，包括梁靜茹原訂2月14、15日舉行「202020當我們談論愛情」演唱會，蔡依林2月21、22日「Ugly Beauty」演唱會，楊丞琳2月29日「青春住了誰」演唱會皆發出延期公告。

張韶涵「寓言」演唱會延期公告。（翻攝微博）

張韶涵「寓言」巡迴演唱會原預計2月29日在北京凱迪拉克中心開唱，稍早主辦單位在微博公告，「近期新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，牽動著每一個人的心。在這個特殊時期，生命為重，防疫為重。我們不願看到歌迷朋友們因觀看演唱會承擔任何健康風險」，宣佈「為積極響應國家及有關部門關於疫情管理的要求，保障觀眾的健康和安全，防止疫情升級和蔓延，我們決定將原定於2020年2月29日舉辦的張韶涵【寓言】巡迴演唱會北京站延期舉行，具體時間擇日公佈。」

(中時 )