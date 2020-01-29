武漢新型冠狀病毒（2019-nCoV）的疫情升溫，位於疫區核心的武漢市23日宣布「封城」，一名女網友就在微博上分享自我隔離的日常，除了吃喝拉撒，她也不忘運動健身大方的秀出火辣的水蛇腰，紀錄這隔離的生活。
網友在微博PO文《武漢，自我隔離第六天》，曬出自己「自我隔離第六天」的情形，她表示「早上起床得到通知我們社區1號樓有一家三口被感染，發熱13天沒去就醫，73歲的老人被急救車帶走…現在外賣只剩水果店，蔬菜很難買了，餓了嗎成立了蔬菜點，可以下單自取，社區門口幾百米的樣子。」她表示自己每天堅持服用維生素、認真吃飯運動、泡熱水澡，要好好對抗病毒。
博主也分享自己吃了哪些食物與穿著運動服裝露出小蠻腰的照片，表示「早上起床健了身，做了一個戚風蛋糕，今天準備在家把之前存的都未拆開的光碟片看完。希望大家一切安好……心情儘量平靜。」許多網友也紛紛留言打氣，關心她生活物資是否充裕要無常快遞給她相當溫馨。她也透露媽媽每天都會透過視訊，看她吃得營不營養。
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(中時電子報)
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