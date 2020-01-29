大陸武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，投資人避開傳統金融市場，將資金轉進加密通貨市場，帶動比特幣揚升至近三個月高點，正朝著2013年來最大1月升幅的方向前進。

根據CoinDesk的比特幣價格指數（BPI）顯示，比特幣繼28日亞洲交易時段升破9,000美元，越過200日均線後，29日盤中在不到五分鐘的時間，比特幣便由9,150美元躥升至9,400美元，升抵83日新高水準。稍後升幅縮減至2.5％，報9,275.51美元。

2020年開春以來，比特幣升幅逼近30％，正朝著2013年來最大元月升幅的方向前進，當年月線升幅達54.5％。2015年至2019年，比特幣1月月線全數收黑。

比特幣揚升帶動其他虛擬通貨同步走高，29日盤中乙太幣（Ether）大漲2％，瑞波幣（XRP）上升0.94％，比特幣現金（Bitcoin Cash）勁升4.4％，萊特幣（Litecoin）上揚1.2％。

新加坡加密通貨投資公司Three Arrows共同創辦人Su Zhu指出，比特幣這波漲勢似乎由亞洲市場推動，大陸因武漢肺炎疫情延後股市開市，故交易員將目光轉向全年無休的加密通貨市場。

Zhu表示，武漢肺炎疫情引發傳統金融市場劇烈震盪，投資人將資金移轉陣地，帶動加密通貨大漲。

香港區塊鏈投資交易公司Kenetic共同創辦人Jehan Chu指出，由於總體環境波動性急速上揚，比特幣的風險頓時顯得沒那麼大。

Chu表示，近月國際市場紛擾不斷，包括伊朗混亂、美國政治衝突，如今加上武漢肺炎疫情，促使投資人將資金轉進另類資金避風港。

然而部分專家質疑比特幣是資金避風港的說法。加密通貨公司DeFiner執行長Jason Wu指出，新型冠狀病毒最終可能對加密通貨市場造成不利影響。

(工商 )