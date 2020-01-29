鑑於武漢肺炎疫情擴散，3M表示全球工廠正全力生產口罩，以滿足市場需求。此外，受到製造業疲弱與中美貿易戰衝擊，3M再次宣布裁員1,500人。

3M為醫用口罩大型製造商，執行長羅曼（Mike Roman）受訪時指出，市場對3M呼吸道保護產品需求揚升，包括大陸在內的全球3M廠房馬力全開，每周七天，每天24小時加緊生產，以滿足市場需求。

3M於28日公布2019年第四季業績，營收與淨利雙雙遜於市場預期，該公司同時宣布再裁員1,500人，約占全球員工總數的1.5％。本次裁員將可讓3M每年節省1.2億美元成本。

3M於2019年4月裁撤2,000人，精簡能源與電子產品等績效不佳的部門人力，不到一年前又宣布新一波裁員計畫。羅曼表示，本次裁員範圍包含所有事業部門與地區。

羅曼在法說會表示，公司持續面臨汽車、電子和部分終端市場疲弱，例如大陸，以致影響整體業務成長。

在財報方面，3M第四季淨利為9.69億美元，或每股盈餘1.66美元。調整後每股盈餘為1.95美元，遠不如市場預估的2.11美元。

第四季營收年增2.1％，達81.1億美元，略遜於分析師預估的81.3億美元。3M在2019年10月完成醫材公司Acelity收購案，是第四季營收增加的原因之一。

展望2020年，3M預估全年每股盈餘約在9.3至9.75美元之間，相較於分析師預期的9.59美元。

2019年全球經濟成長減速與中美貿易戰升溫，重創全球製造業。儘管美國經濟仍維持強勁，但截至2019年12月，美國製造業已連續五個月陷入緊縮。

羅曼指出，工業生產相關業務成長低迷。第四季3M的安全與工業部門、交通運輸與電子產品部門、航太部門，以及醫療保健部門，營收皆遜於一年前同期。

(工商 )